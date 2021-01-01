Заказчик размещает на сайте porucheno.ru задание на выполнение поручения. Описание поручения содержит всю необходимую для его выполнения информацию:

ФИО менеджера заказа и его e-mail регион выполнения описание поручения координаты лица, для которого поручение заказано срочность выполнения стоимость выполнения дополнительная информация.

Индивидуальные поручения

Менеджер заказа, после получения от Заказчика задания, отправляет Агентам из нужного региона рассылку на электронную почту с описанием поручения и суммой оплаты за его выполнение.

Если Агент, получивший письмо с описанием задания, готов выполнить его, он переходит по специальной ссылке в письме, чем подтверждает свое желание и возможность выполнить данное поручение.

Менеджер выбирает исполнителя из Агентов, подтвердивших желание выполнить данное поручение. О назначении Агент уведомляется менеджером по электронной почте и телефону, ему высылается полный текст поручения, с указанием всех необходимых для его выполнения данных.

После выполнения поручения и отсутствия претензий со стороны заказчика, менеджер производит выплату гонорара Агенту.

Коллективные поручения

Это поручения, открытые для работы над ними всеми Агентами одновременно. Как правило, это заказы, выполняемые через Интернет (сбор информации, написание статей, продвижение сайтов и т.п.). В этом случае, Агенты видят заказ у себя в интерфейсе, и могут работать с ним.

Агент может в любое время и на любой срок приостановить свою работу в Агентстве, предварительно перейдя по ссылке в личном кабинете «Приостановить работу». Агент не может приостанавливать работу после назначения его исполнителем конкретного поручения, или во время его выполнения.

Агенты имеют возможность выступать так же в качестве Заказчика. Для этого необходимо зарегистрироваться как Заказчик, и разместить заказ (см. раздел «Заказчикам»). Агенту предоставляется индивидуальная скидка, в размере 10% от стоимости заказа, и дополнительная, которая зависит от качества и количества выполненных ими поручений (смотри раздел «вопрос-ответ»).

Агентам запрещается общаться напрямую с Заказчиками, если это не предусмотрено условиями выполнения поручения. Агенты, нарушившие это правило, отстраняются от работы в проекте.

Правила получения оплаты за выполнение поручения

Сумма, причитающаяся Агенту за выполнение поручения, указывается в рассылке по новому поручению вместе с описанием задания, которое требуется выполнить.

Сумма вознаграждения определяется менеджером, и зависит от сложности поручения, сроков и региона его выполнения.

В случае, если поручение не было выполнено Агентом без указания объективных причин, данный Агент отстраняется от дальнейшей работы.

Выплата Агенту гонорара за выполнение поручения производится на электронные кошельки или банковскую карту, сразу после полного выполнения поручения. Способ выплаты согласовывается с Агентом индивидуально.

Рейтинг Агентов

Рейтинг определяется как сумма баллов по всем выполненным Агентом поручениям.

За выполненное поручение, Агент получает 10 баллов рейтинга. В случае, если Заказчик оставляет на сайте положительный отзыв о выполнении его поручения, Агенту добавляются дополнительные 10 баллов. Баллы начисляются Агенту после закрытия задания.